ABD'de şok eden iddia! Ivanka Trump mı kovdurdu?

Beyaz Saray’a iki hafta önce atanan iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Başkan Donald Trump’ın yeni Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin talebi üzerine istifa etti. ABD basınında görev değişikliğine Ivanka Trump'ın sebep olduğu öne sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 gün önce Beyaz Saray İletişim Direktörü pozisyonuna getirdiği Scaramucci’yi görevden almasıyla birlikte ülkedeki tartışmalar dur durak bilmiyor.

AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞTİ

New Yorklu bir finans uzmanı olan Scaramucci, atamasının açıklanmasından yalnızca 10 gün sonra önceki gün görevden alındı. Geçtiğimiz hafta, Scaramucci, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon’a ağır küfürler savurmuştu. Bu küfür içerikli haberlerin yayınlanmasının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı.

IVANKA BABASINA GÖREVDEN ALINMASINI SÖYLEMİŞ

Amerikan basınına göre "Dışı Barbie, içi Demir Leydi" olan Ivanka Trump, Scaramucci’nin kovulması gerektiğini Trump’a söyledi. Melania Trump'ın da Scaramucci’nin söylemlerini ve küfürlü ifadelerinden dolayı rahatsız olduğu öne sürülürken MSNBC’den Stephanie Ruhle de Scaramucci’nin kovulmasından Ivanka Trump’ı sorumlu tuttuğunu ima etti.