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ABD'de şok eden gelişme! 'Trump'ın başkanlığı sona erdi'

ABD Başkanı Donald Trump’a seçimi kazandıran isim olarak tanınan ve görevinden ayrılan başstratejist Steve Bannon, “Uğruna savaştığımız Trump’ın başkanlığı sona erdi” dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:36
ABD'de şok eden gelişme! 'Trump'ın başkanlığı sona erdi'

Başkan’ın birçok tartışmalı politikasının arkasındaki isim olarak bilinen ve seçimi kazandıran kampanyanın mimarı olan Bannon, azledilmesi sonrası Weekly Standard’a verdiği röportajda, “Cumhuriyetçi elitlerin yeni hedefi Trump olacak. Bunlar Başkan’ın başarılı olmasını istemiyorlar. Halkçı değiller, milliyetçi değiller, Obamacare’in iptali konusunda da samimi değillerdi. Şu ana kadar neye doğru düzgün destek verdiler ki?” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’daki pozisyonu nedeniyle üzerinde bulunan baskı mekanizmasından sıyrıldığını vurgulayan Bannon, haber sitesi Breitbart’a döneciğinin sinyalini verdi ve “Savaş yeni başladı. Şimdi özgürüm. Ellerim silahlarımda. Şimdi tam anlamıyla muhalefeti ezeceğim. Breitbart’ta bir makine kurdum. Şimdi dönüp o makineyi çalıştıracağım, en iyi bildiğimi yapacağım” şeklinde konuştu. Bannon ayrıca, kovulmadığını Trump’ın yeni Özel Kalem Müdürü John Kelly’den görevden ayrılmak için izin istediğini söyledi. Araya Charlottesville’deki olayların girdiğini savunan Bannon, sonunda Kelly’nin de razı olduğunu vurguladı.

‘BEYAZ SARAY TESLİM’

Öte yandan Breitbart sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Alex Marlow Bannon’ın siteye ‘yetkili başkan/yönetici’ olarak döneceğini açıkladı. Konu hakkında BBC’ye konuşan Breitbart muhabiri Andre Walker, “Bu karar Trump’ın, Bannon’ın da savaştığı, Cumhuriyetçi elitler tarafından teslim alındığının ispatıdır” derken, sitenin sembol isimlerinden Milo Yiannopoulos “Beyaz Saray’da olduğu gibi dışarıda da elitlere dünyayı cehenneme çevirecek” ifadelerini kullandı. En dikkat çekici çıkış Breitbart editörlerinden Jack Pollak’dan geldi. Pollak Twitter’dan “savaş” mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:36
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