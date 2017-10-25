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ABD'de skandal: Bebek mamalarında bulundu

ABD'de bebek mamaları, bebek formülleri ve erken gelişim evresindeki çocuklara yönelik gıda ürünlerinde arsenik, kurşun gibi zehirli metal kalıntıları bulundu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:55
ABD'de skandal: Bebek mamalarında bulundu

ABD'de bebek mamaları, bebek formülleri ve erken gelişim evresindeki çocuklara yönelik gıda ürünlerinde yapılan testlerde, arsenik, kurşun ve benzeri zehirli metal kalıntılarına rastlandı.

ABD'de yayın yapan USA Today gazetesindeki habere göre, Clean Label Project adlı sivil toplum kuruluşunun ülkede son 5 ay içinde süpermarketlerde satılan 530 üründe yaptırdığı testlerde, bebeklere yönelik ürünlerin yüzde 65'inde arsenik, yüzde 36'sında kurşun, yüzde 58'inde kadmiyum ve yüzde 10'unda akrilamit izleri bulundu.

Testlerde, en fazla rastlanan maddenin arsenik olduğu, özellikle bebek formüllerinin yüzde 80'inin arsenik içeridği bildirildi. Arsenik miktarının bazı ürünlerde milyarda 600 birime ulaştığı ve bunun zehirleyici seviyede olduğu kaydedildi. Öte yandan, test edilen gıdalarda "BPA (kimyasal bileşen) içermez" ibaresi bulunan ürünlerin yüzde 60'ının endüstriyel kimyasal bisphenol A (kimyasal madde) içerdiği anlaşıldı.

Clean Label Project yetkilileri bebeklere yöneli gıda pazarında lider konumda olan Gerber, Enfamil, Plum Organics ve Sprout gibi firmaların ürettiği ürünlerin en kötü ihlallere imza atan markalar olduğunu kaydetti.

KANSERE YOL AÇABİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütüne göre arsenik zehirlenmesi gelişim bozukluklarının yanı sıra kalp damar ve şeker hastalıkları ile sinir sisteminde hasara ve hatta kansere yol açabiliyor.

Öte yandan, Çevre Koruma Ajansının verdiği bilgiye göre, kurşun zehirlenmesi, düşük seviyelerde olsa dahi çocuklarda zeka geriliği, yavaş gelişim, davranış bozuklukları, işitme problemleri ve kansızlık gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Araştırmanın sonuçları kuurluşun sitesinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:55
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