ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var...

ABC'nin haberine göre NSA'nın merkezinin (Fort Maede) hemen dışında yaşanan olayda 3 kişi vurularak yaralandı.

Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Baltimore'daki ofisinden yapılan açıklamda da olay yerine personel gönderildiği aktarıldı.

​NSA: OLAY KONTROL ALTINDA

NBC'ye konuşan NSA sözcüsü olayın kontrol altına alındığını söyledi.

TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

There is breaking news of a shooting outside the NSA headquarters in Fort Meade, Maryland. There appears to be an SUV with bullet holes in the windshield parked near the entrance to the NSA. Details are still developing. pic.twitter.com/ArLelbWfZ8