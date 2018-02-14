ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var...

ABC'nin haberine göre NSA'nın merkezinin (Fort Maede) hemen dışında yaşanan olayda 3 kişi vurularak yaralandı.

Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Baltimore'daki ofisinden yapılan açıklamda da olay yerine personel gönderildiği aktarıldı.

​NSA: OLAY KONTROL ALTINDA

NBC'ye konuşan NSA sözcüsü olayın kontrol altına alındığını söyledi.

TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.