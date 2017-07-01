ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübündeki konser sırasında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.Yerel saatle gece 02.30'da gerçekleşen saldırıda en az 17 kişinin vurulduğu belirtildi.
YARALANANLAR 16-25 YAŞ ARASI
Olayda yaralananların 16-25 yaşları arasında olduğu belirtilirken, polis olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini duyurdu.
SALDIRGAN KAÇTI
Saldırganlar saldırıyı düzenledikten sonra olay yerinden uzaklaştı.