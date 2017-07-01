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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübündeki konser sırasında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.Yerel saatle gece 02.30'da gerçekleşen saldırıda en az 17 kişinin vurulduğu belirtildi.

YARALANANLAR 16-25 YAŞ ARASI

Olayda yaralananların 16-25 yaşları arasında olduğu belirtilirken, polis olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini duyurdu.



SALDIRGAN KAÇTI

Saldırganlar saldırıyı düzenledikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
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