ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.Yerel saatle gece 02.30'da gerçekleşen saldırıda en az 17 kişinin vurulduğu belirtildi.



YARALANANLAR 16-25 YAŞ ARASI



Olayda yaralananların 16-25 yaşları arasında olduğu belirtilirken, polis olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini duyurdu.





SALDIRGAN KAÇTI

Saldırganlar saldırıyı düzenledikten sonra olay yerinden uzaklaştı.