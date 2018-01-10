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ABD'de şaşırtan toplantı... Arakanlı Müslümanlar için...

ABD'de organize olan Arakanlı Müslümanların kurduğu "Burma Görev Gücü ABD" panel düzenledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:25
ABD'de şaşırtan toplantı... Arakanlı Müslümanlar için...

ABD'de düzenlenen "Arakan" panelinde, ABD yönetimi Myanmar yönetimine karşı kapsamlı ekonomik yaptırımlar almaya teşvik edildi ve Arakanlı Müslümanların Bangladeş'ten geri dönmeleri için koşulların henüz uygun olmadığı vurgulandı.

ABD'de organize olan Arakanlı Müslümanların kurduğu "Burma Görev Gücü ABD" tarafından Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen panelde ülkedeki son durum ele alındı.

Burma Görev Gücü Başkanı İmam Abdulmalik Mücahid, yaptığı konuşmada, ABD yönetimini ve Kongresini Myanmar yönetimine karşı kapsamlı ekonomik yaptırımlar almaya ve bunları uygulamaya davet etti. Mücahid, "Myanmar yönetimi ancak kapsamlı yaptırımlardan anlar. Aksi halde herhangi bir ilerleme sağlanacağını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

"GERİ DÖNMEK İÇİN KOŞULLAR UYGUN DEĞİL"

Öte yandan Mücahid, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların geri dönmesiyle ilgili gündeme gelen planlara da temas ederek, "Geri dönmek için koşullar henüz uygun değil." yorumunu yaptı.

Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanları neredeyse kitlesel şekilde ülkeden sürdüğünü, sonra az sayıda kişiyi geri alacağını açıklayarak "bir oyun oynadığını" dile getiren Mücahid, geri dönecek kişilerin neyle karşılaşacağının belli olmadığını söyledi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusu, silahlı militanları bahane ederek Arakanlı Müslümanlara yönelik 25 Ağustos 2017'de büyük şiddet dalgası başlattı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün verilerine göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana 6 bin 700 Müslüman öldürüldü. Yüzlerce köyün yakıldığı Arakan'dan halen çok sayıda kişi can güvenliği nedeniyle kaçmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:25
  1. Sınır Tanımayan Doktorlar
  2. Myanmar ordusu
  3. ABD
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