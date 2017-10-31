ABD’de saldırı şoku… Sokaktakilere ateş açıldı
New York şehrinin Manhattan bölgesinde bir araçtan yayalara ateş açıldığı bildirildi. Olayla ilgli bir kişi gözaltına alındı. Olayda en az 6 kişi öldü.31 Ekim 2017 Salı 22:59
ABD'nin New York şehrinde bulunan Manhattan bölgesinde bir araçtan yayalara ateş açıldığı belirtildi. Operasyon başlatan bölge polisi, vatandaşların Chambers ve West sokaklarından kaçınmasını istedi.
Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
CNN kanalı, olayda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.