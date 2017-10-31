ABD’de saldırı şoku… Sokaktakilere ateş açıldı

ABD'nin New York şehrinde bulunan Manhattan bölgesinde bir araçtan yayalara ateş açıldığı belirtildi. Operasyon başlatan bölge polisi, vatandaşların Chambers ve West sokaklarından kaçınmasını istedi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CNN kanalı, olayda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.