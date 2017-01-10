ABD'de rehine krizi

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir bankaya soygun amacıyla giren silahlı kişi banka çalışanlarını rehin aldı.

ABD'de rehine krizi
Eklenme: 10 Ocak 2017, 19:53
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ABD'de polis, Alabama eyaletindeki bir bankaya soygun yapmak için giren silahlı kişinin içerideki çalışanları rehin aldığını duyurdu.

CBS News'in Tuscaloosa polisine dayandırdığı haberinde, en az bir silahlı saldırganın Credit Union şubesine hırsızlık amacıyla girdiği ve belirsiz sayıdaki çalışanı rehin aldığı aktarıldı.

Olayın yerel saatle 08.00 sıralarında meydana geldiği kaydedildi.

Bankanın yakınlarındaki üniversitenin giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi.

 
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