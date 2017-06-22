ABD'de polis vahşeti! Hamile kadın öldürüldü

ABD'nin Seattle kentinde hırsızlık ihbarına giden polis, 30 yaşındaki 4 çocuklu siyahi Amerikalı Charleena Lyles'i ateş ederek öldürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan polis, olayın Lyles'in pazar sabahı polise hırsızlık ihbarında bulunmasının ardından meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, polislerin olay yerine gittiğinde Lyles'in kendini "iki bıçakla silahlandırdığı" belirtilirken, genç kadının iki polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÇOCUKLARINDAN BİRİ DOWN SENDROMLUYDU

Çocuklarının önünde polis şiddetinin kurbanı olan Lyles'in hamile olduğu ve çocuklarından birinde, sürekli bakım ve dikkat gerektiren Down sendromu bulunduğu belirtildi.

Olay, ülke genelinde bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından şiddetle kınandı. Olaydan iki hafta önce Seattle Ruh Sağlığı Mahkemesi hakimi tarafından ruhsal tedavi altında olduğu gerekçesiyle kurban için "silah bulundurmama" emri çıkartıldığı, polislerin bu bilgiye sahip olmalarına ve Lyles'in elinde sadece bıçak olmasına rağmen silahlarını kullanmaları tepkilerin odağında yer aldı.

Olaya tepki gösteren yüzlerce kişi ise, Lyles'in yaşadığı evin önünde toplanarak, barışçıl bir gösteri düzenledi.

Gösteri, siyahi Amerikalılara karşı uygulanan şiddete karşı sosyal medya üzerinden açılan #BlackLivesMatter etiketi ile 2013'te kurulan sivil toplum hareketi "Black Lives Matter"in (Siyahların Yaşamları Değerlidir) öncülüğünde gerçekleştirildi.

"Siyahların Hayatı Önemlidir "#SayHerName, Charleena Lyles" (Onun adını söyle, Charleena Lyles) sloganlarının kullanıldığı gösteri, olaysız sona erdi.

KURBANIN ELİNDE BIÇAK VARDI

Olayla ilgili açıklama yapan Seattle Polisi, kurbanın elinde bıçak olduğu ve polislerin üzerine doğru yürümesinin ardından vurulduğunu bildirdi.

Polislerin kendilerini, "hayati tehlike" karşısında ateş ettikleri şeklindeki savunmalarına karşı, kurbanın kardeşi Monika Williams yerel medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Polisler onu rahatça zapt edebilirdi. Ben bile yapabilirdim" diyerek, polislere tepki gösterdi.

Seattle Belediye Başkanı Ed Murray da olayı "trajedi" olarak nitelendirirken, olayla ilgili "tam, bağımsız ve şeffaf" bir soruşturma sözü verdi.

İstatistiklere göre, eyalette 2005-2014 yılları arasında 213 kişi polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetti.