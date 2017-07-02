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ABD'de polis kurşunuyla ölenlerin sayısı şok etti!

Washington Post, ABD'de 2017'nin ilk 6 ayında 497 kişinin suç teşkil edecek bir şey yapmadığı halde polis ateşi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

02 Temmuz 2017 Pazar 22:22
ABD'de polis kurşunuyla ölenlerin sayısı şok etti!

Münübe Yılmaz
The Washington Post'ta yayınlanan habere göre, 2017 yılının ilk yarısında ABD'de, suç işlemediği halde, polis ateşi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 492 oldu. Bu sayının yıl sonuna kadar 1000'i bulmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, ABD'de, 2015 yılında polis tarafından öldürülen kişilerin sayısının, Federal Araştırma Bürosu'nun açıkladığı sayının iki katı olduğuna yer verilirken, University of South Carolina'da Kriminoloji biriminde çalışan Geoffrey Alpert, "Polis ateşi sonucu hayatını kaybeden insanların sayısı bazen düşüyor, bazen de çıkıyor. Fakat maalesef rakamların ortalaması bu şekilde ve bu ABD'nin bir gerçeği" açıklamasında bulundu.

Trafikte yapılan en basit hatalara dahi müsamaha göstermeyen ABD'li polisler, günlük hayatta yaptıkları uyarıların dinlenilmemesi halinde silahlarını çıkarıp sivilleri vurma, hatta öldürme hakkına sahip. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 22:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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