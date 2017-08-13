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ABD'de polis helikopteri düştü!

ABD'de ırkçı gösteriler ile adını duyuran Virginia eyelaetindeki Charlottesville de bir polis helikopteri ormanlık alana düştü. Helikoperdeki iki kişi hayatını kaybetti

13 Ağustos 2017 Pazar 02:29
ABD'de polis helikopteri düştü!

ABD'de ırkçı grupların sebep olduğu protesto gösterileri ve şiddet olaylarının yaşandığı Virginia eyaletinde bir polis helikopterinin düştüğü belirtildi.

Bir golf sahasının yakınına helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Helikopterin düşme sebebi henüz bilinmezken konuyla alakalı ilgili polis makamlarından bilgi bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 02:29
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