ABD'de polis helikopteri düştü!
ABD'de ırkçı gösteriler ile adını duyuran Virginia eyelaetindeki Charlottesville de bir polis helikopteri ormanlık alana düştü. Helikoperdeki iki kişi hayatını kaybetti13 Ağustos 2017 Pazar 02:29
ABD'de ırkçı grupların sebep olduğu protesto gösterileri ve şiddet olaylarının yaşandığı Virginia eyaletinde bir polis helikopterinin düştüğü belirtildi.
Bir golf sahasının yakınına helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Helikopterin düşme sebebi henüz bilinmezken konuyla alakalı ilgili polis makamlarından bilgi bekleniyor.