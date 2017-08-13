ABD'de polis helikopteri düştü!

ABD'de ırkçı grupların sebep olduğu protesto gösterileri ve şiddet olaylarının yaşandığı Virginia eyaletinde bir polis helikopterinin düştüğü belirtildi.



Bir golf sahasının yakınına helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Helikopterin düşme sebebi henüz bilinmezken konuyla alakalı ilgili polis makamlarından bilgi bekleniyor.



