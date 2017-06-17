ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 12-16 Haziran tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla 747'ye ulaştı.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 6 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 747'ye yükseldi.

Baker Hughes verileri, ayrıca ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının 22 hafta üst üste artış kaydettiğini gösterdi. Böylece, ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi sayısı, son 22 haftada yüzde 43 arttı.

ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80'le tarihi düşüş kaydetmişti.

Petrol üretimi 17 haftanın 15'inde yükseldi

ABD'nin ham petrol üretimi de son 17 haftanın 15'inde artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 17 haftanın 15'inde yükselerek geçen hafta itibarıyla günlük ortalama 9,33 milyon varil oldu.

EIA'nın haziran ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması bekleniyor.

Petrol fiyatları son 6 haftanın en düşük seviyesinde

ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam etmesinin ardından dün petrol fiyatları, son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Dün, uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 46,70 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 44,22 dolara kadar düşerken, 5 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, bugün ABD dolarındaki değer kaybıyla petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.

TSİ 21.00'de Brent türü petrolün varil fiyatı 47,22 dolar, Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 44,61 dolardan işlem görüyordu.