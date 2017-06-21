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ABD'de pembe askeri ünüforma tartışması...

Pentagon'un, Afgan ordusuna sağlanan orman kamuflajlı üniforma için harcadığı 28 milyon dolar ABD'de tartışma oluşturdu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
ABD'de pembe askeri ünüforma tartışması...

16 yıldır Afganistan'da savaşan ABD'nin, sadece son 10 yılda Afgan ordusunun orman kamuflajlı üniformaları için 28 milyon dolar harcadığı orta çıktı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un kendisine sunduğu seçeneklerden en pahalı ve orman kamuflajına uygun üniformayı seçmesi ABD'de tartışma oluşturdu. 

USA Today'a verdiği röportajda Afganistan'ın sadece yüzde 2.1'inin ormanlık alan olduğunu belirten özel müfettiş John Sopko, "Peki ya savunma bakanı moru ya da pembeyi sevseydi? Askerler için pembe üniformalar alıp, soru sormayacak mıydık? Bu delilik. Moda adına 28 milyon dolar harcadık. Çünkü savunma bakanı bu modelin daha hoş olduğunu düşünüyordu. Yani eğer pembe veya fıstık yeşili isteseydi, bunu da yapacak mıydık?" ifadelerini kullandı.

Müfettiş Sopko'nun ofisi uzun yıllardır, Afgan güvenlik güçlerini eğitmek, donatmak ve kalacak yer sağlamak için Kongre'den 66 milyar dolar alan Pentagon'un harcamalarını denetliyor. Konuyla ilgili yayınlanan 17 sayfalık raporda, Pentagon'un 2007'den bu yana üniformalara toplam 93 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

Sopko'nun raporuna bir mektupla yanıt veren Pentagon, alternatifler değerlendirilirken hem operasyonel çevrenin hem de maliyetin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
  1. Pentagon
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