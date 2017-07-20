Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de Para çektiği ATM'den not çıktı

ATM'den para çekmeye çalışan kişi hayatının şokunu yaşadı. ATM'nin içinde sıkışan bir görevli fiş boşluğundan yardım notu göndererek sıkıştığı yerden kurtuldu. Telefonunu arabada bırakan ve bu nedenle kimseye ulaşamayan görevli kurtarıldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:53
ABD'de Para çektiği ATM'den not çıktı

Amerika Teksas'ta ATM'nin içinde sıkışan bir görevli, ATM'nin fiş verdiği boşluktan yardım notu göndererek kurtuldu.

Polisin verdiği bilgiye göre bankanın renovasyonunda çalışan görevli ATM'nin kasası içinde kilitli kalmadan önce telefonunu arabasında bıraktı. BBC Türkçe'nin haberine göre, adı açıklanmayan görevli, çarşamba günü ATM müşterilerine makinanın içinden seslenerek ve not yazarak kurtuldu. ATM'nin içinde sıkışan görevli, para çeken müşterilere içerden not uzatarak,"Lütfen yardım edin. Burada sıkıştım. Telefonum yanımda değil. Lütfen bu numaradan patronumu arayın" dedi.

ATM'de sıkışan bir adam dışarıya not gönderdi.
ATM'de sıkışan bir adam dışarıya not gönderdi.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:53
  1. Amerika
  2. Teksas
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde çözülmüş olacak
    1. Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde..
    2. Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
    3. Bakanlar kurulu değişti tartışmalar..
    4. Kastamonu’da araçların camları..
    5. Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ..
    6. Almaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için..
    7. RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını..
    8. Boğulmak üzere olan yavru geyiği..
    9. Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü terör..
    10. Sahte kimlikle yakalanan savcıdan..
    11. Sow sürprizi! 2 gün içinde...
    12. Sahte kimlikle yakalanan savcı..
    13. Türk hava sahasından 18 saniyede bir..
    14. Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun..
    15. Suikast girişimi davasında ara karar..
    16. 'Amerika'nın artan üretimi enerji..
    17. Anne sütü almayan bebeklere dikkat
    18. Galatasaray'da kaleye eski Fenerbahçeli
    19. Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin..
    20. Ablukacı ülkeler Katar sorununda..
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!