ABD'de oyuncağı alamayınca makineye girdi...

BBC'de yer alan habere göre, Florida eyaletine bağlı Titusville şehrinde ailesiyle yemek yemek için alışveriş merkezine giden Mason, oyuncak kapma makinesindeki bir oyuncağı gözüne kestirdi.

Oyuncağı almak için şansını deneyen Mason, istediği oyuncağı kazanamayınca hediye verilen bölümünden makinenin içine girdi.

Yakınlardaki bir restoranda yemek yiyen itfaiye görevlisi, Mason'ın oyuncak makinesinden çıkamadığını fark etti.

Çocuğun yardımına koşan itfaiyeci, oyuncak makinesini manivela yardımıyla açarak Mason'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Olayı Facebook sayfasından "Bir sonraki vardiyada nelerle karşılaşacağınızı bilemezsin" mesajıyla duyuran Titusville İftaiyesi, Mason'un başına gelenleri "beklenmeyen bir şey" olarak niteledi.

Mason'a kazanmak istediği oyuncak hediye edildi.