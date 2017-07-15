ABD'de ofisi açıldı... her geçen gün büyüyor....

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Şentürk, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) açılışı yapılan İbn Haldun Üniversitesi ABD Ofisiyle ilgili soruları cevapladı.

ABD'de açtıkları ofise çok önem verdiklerini dile getiren Şentürk, "Biz öğrencilerimizi küresel bir rekabete hazırlamak istiyoruz. Çünkü artık zamanımızda rekabet mahalli değil küreseldir. Sorunlar mahalli değil küreseldir; siyaset de mahalli değil küreseldir. Dolayısıyla yetiştireceğimiz neslin bu dinamikleri anlaması lazım." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİKLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Şentürk, ABD'de başkent Washington'a çok yakın bir mesafede Maryland eyaletinde İbn Haldun Üniversitesinin bir ofisinin olmasının, üniversite ile Amerikan eğitim kurumları arasındaki işbirliklerini kolaylaştıracağını belirtti.

Bu yolla üniversitenin öğrencilerinin ABD'ye gelerek akademik çalışmalar yapmasının daha mümkün olacağına işaret eden Şentürk, ABD'den Türkiye'ye öğrenci gidişini de daha kolay hale getireceğini vurguladı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KÜLTÜREL VE AKADEMİK ALIŞVERİŞİ

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin en az yüzde 35'inin Türk olmayan öğrencilerden oluşmasını amaçladıklarını hatırlatan Şentürk, "ABD ile Türkiye arasındaki kültürel ve akademik alışverişi kolaylaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ABD ofisi sayesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan programların yapılmasının önünün açılacağını anlatan Şentürk, aynı zamanda Amerikalıların ve özellikle Amerikalı Müslümanların ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılmasını da hedeflediklerini ifade etti.

Ofisin açılışı münasebetiyle düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde ise Şentürk'ün yanı sıra DCA Başkanı Yaşar Çolak ve Abdulkader Al Shingiti de birer konuşma yaptı.

Üniversitenin temel amaçlarını anlatan bir videonun da gösterildiği panele ABD ve Türkiye'den çok sayıda konuk katıldı.

İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ

10-13 Temmuz tarihleri arasında İbn Haldun Üniversitesi ile Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği tarafından Amerika Diyanet Merkezinde "İnsan Haklarında Yeni Ufuklar: Deneyimler ve Zorluklar" başlıklı bir akademi programı düzenlenmişti.

Akademiye Oxford Üniversitesi, George Mason Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi gibi üniversitelerin yanı sıra Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Global Policy Institute, Penny Appeal, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gibi sivil toplum örgütleri ve araştırma kuruluşlarından da temsilciler katılmıştı.