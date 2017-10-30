ABD’de Netanyahu retweeti işten attırdı

Philip Graldi’nin bir makalesinde kullandığı “Ortadoğu’da ABD’nin girdiği tüm savaşlar Netanyahu’ya destek içindir” şeklindeki cümleyi Twitter’dan retweetleyen CIA çalışanı işinden oldu. Valerie Plame Wilson, İsrail’i kızdıran retweet yüzünden tanınmış ABD vakfı olan Ploughshares’deki işinden atıldı. 14 yıllık başarılı CIA çalışanı Wilson’u, ilgili mercilere hitaben yazdığı sayısız özür yazısı da kurtaramadı. Wilson’un başına gelenler, ABD’deki demokrasi ve insan hakları kavramlarının sadece sözde kaldığının en güzel örneği olarak kayıtlara geçti.