ABD'de Kudüs anketi! Bakın sonuç ne çıktı

Amerikan CNN kanalının 14-17 Aralık tarihlerinde bin 1 kişiyle yaptığı güvenlik eksenli anket çalışması, ABD'lilerin Başkan Donald Trump'ın Kudüs kararına bakışını yansıtması bakımından ilginç sonuçlar ortaya koydu.

YÜZDE 49, KUDÜS KARARINA KARŞI

Buna göre, ankete katılanların yüzde 49'u "Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" kararını doğru bulmadığını belirtti.

YÜZDE 36, KUDÜS KARARINI OLUMLU BULUYOR

Büyükelçiliğin taşınması kararını yerinde bulanların oranı ise yüzde 36'da kaldı.

CUMHURİYETÇİLER DESTEK VERDİ, DEMOKRATLAR KARŞI ÇIKTI

Ankete katılanlar arasında kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 79'u Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden kararını desteklerken, yüzde 66'sı büyükelçiliğin taşınmasına destek verdiğini belirtti.

Demokratlar arasında ise her iki konuda da Trump'ın kararını yanlış bulanların oranı yüzde 71 oldu.

HALK, ABD'NİN TARAFSIZ OLMASINI İSTİYOR

Ankette, ABD'nin Ortadoğu barış sürecinde İsrail veya Filistin'in tarafında olmaması gerektiğini kaydedenlerin oranı ise yüzde 65 olarak belirlendi.