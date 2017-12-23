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ABD'de Kudüs anketi! Bakın sonuç ne çıktı

ABD'de yapılan güncel bir ankette, Amerikalıların yüzde 49'unun Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararına karşı olduğu ortaya çıktı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 01:29
ABD'de Kudüs anketi! Bakın sonuç ne çıktı

Amerikan CNN kanalının 14-17 Aralık tarihlerinde bin 1 kişiyle yaptığı güvenlik eksenli anket çalışması, ABD'lilerin Başkan Donald Trump'ın Kudüs kararına bakışını yansıtması bakımından ilginç sonuçlar ortaya koydu.

YÜZDE 49, KUDÜS KARARINA KARŞI

Buna göre, ankete katılanların yüzde 49'u "Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" kararını doğru bulmadığını belirtti.

YÜZDE 36, KUDÜS KARARINI OLUMLU BULUYOR

Büyükelçiliğin taşınması kararını yerinde bulanların oranı ise yüzde 36'da kaldı.

CUMHURİYETÇİLER DESTEK VERDİ, DEMOKRATLAR KARŞI ÇIKTI

Ankete katılanlar arasında kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 79'u Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden kararını desteklerken, yüzde 66'sı büyükelçiliğin taşınmasına destek verdiğini belirtti.

Demokratlar arasında ise her iki konuda da Trump'ın kararını yanlış bulanların oranı yüzde 71 oldu.

HALK, ABD'NİN TARAFSIZ OLMASINI İSTİYOR

Ankette, ABD'nin Ortadoğu barış sürecinde İsrail veya Filistin'in tarafında olmaması gerektiğini kaydedenlerin oranı ise yüzde 65 olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 01:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Emre BayındırEmre Bayındır21 sa önce
    Bir bakıma düşük bir oran, zira Amerikalılar ülkelerinin siyonistlerin güdümünde olduğunun bilincinde olmalıydılar. Memleketi hristiyanlar değil, siyonist zihniyetli yahudiler yönetiyor. Yüzde elli gibi bir kesimin bu durumun farkında olmaması, olumsuz olarak yorumlanabilecek bir durum.
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