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ABD'de kriz büyüyor! Büyükelçi istifa etti

ABD'nin Panama Büyükelçisi Feeley, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadesi üzerine istifa etti.

12 Ocak 2018 Cuma 21:54
ABD'de kriz büyüyor! Büyükelçi istifa etti

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesi üzerine istifa etti.

''TRUMP YÖNETİMİNE HİZMET EDEMEYECEĞİM''

Amerikan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, Feeley, ABD Dışişleri Bakanlığına sunduğu istifa mektubunda, bundan böyle ilkeleri gereği Trump yönetimine hizmet edemeyeceğini belirtti.

Feeley'in mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun zamanının geldiğini" yazdığı ifade edildi.

Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken, "9 Mart itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya" karar verdiğini bildirdi.

John Feeley, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında 2015 yılı Temmuz ayında Panama Büyükelçiliğine atanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadesini kullandığı kaydedilmişti.

Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" dediği belirtilmişti.

AA

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 21:54
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