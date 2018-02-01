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ABD'de kız öğrenciden okulda kurşun yağmuru

ABD´nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.

01 Şubat 2018 Perşembe 21:39
ABD'de kız öğrenciden okulda kurşun yağmuru

Sal Castro Ortaokulu´nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kız bir de erkek öğrenci yaralandı.

Yaralılardan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, sınıfta arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan kız öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Okul, çok sayıda polis ve ilk yardım araçları ile kuşatıldı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 21:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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