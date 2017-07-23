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ABD'de katliam gibi olay: 8 ölü 30 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde bir römorkun içinde 8 kişinin ölü bulunduğu açıklandı. San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood yaptığı açıklamada, 30 kişinin yaralı bulunduğunu, 17’sinin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.

23 Temmuz 2017 Pazar 14:53
ABD'de katliam gibi olay: 8 ölü 30 yaralı

Olay yerinde 17'si ağır 30 yaralının da bulunduğu ifade edildi. Polisin bir kişiden gelen ihbar üzerine harekete geçtiği ve olay yerinde 8 kişiyi ölü bulduğu belirtildi.

Polisin olayı 'insan kaçakçılığı' olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Polis Şefi William McManus ise olay yerine geldiklerinde römorkta 38 kişinin bulunduğunu ifade ederek, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti. Olaya ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:53
  1. Polis Şefi William McManus
  2. ABD'nin Texas eyaleti
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