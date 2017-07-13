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ABD'de işsizlik maaşı talebi azaldı

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 247 bine gerilemesine karşın beklentinin üstünde açıklandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:22
ABD'de işsizlik maaşı talebi azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 8 Temmuz ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 247 bin oldu.

Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 245 bin olarak belirlenmişti. 

Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta itibarıyla 2 bin 250 kişi artarak 245 bin 750’ye yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 20 bin kişi azalarak 1 milyon 945 bine geriledi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 950 bin seviyesindeydi. 

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının genel olarak 230-250 bin bandında seyretmesinin ülkenin tam istihdama yaklaşan iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtti. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:22
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