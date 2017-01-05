ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 31 Aralık'ta sona eren haftada 28 bin kişi azalarak 235 bin oldu. Başvurular böylece 8 haftanın en düşük seviyesine indi.
Beklenti 260 bindi. Geçen haftanın rakamları ise 265 binden 2634 bine revize edildi.
Süregelen işsizlik maaşı başvuruları 24 Aralıkta sona eren haftada 16 bin artarak 2.11 milyon oldu. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 262 bin 500'den 256 bin 750'ye geriledi.
İşsizlik maaşı başvuruları 96 hafadır üst üste 300 bin seviyesinin altında seyrediyor, bu da sağlıklı istihdam piyasası görünümüyle uyumlu.
BloombergHT