ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 250 bine yükselerek beklentinin üzerinde gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla (247 bin) 3 bin kişi artarak 250 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 248 bin düzeyindeydi.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi artarak 241 bin 750 kişiye, süregelen işsizlik başvurularının ise 37 bin kişi azalarak 1 milyon 914 bine gerilediği gösterdi.



Ülkede bu sabah açıklanan diğer verilere göre, özel sektör istihdamı aralıkta 250 bin artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.