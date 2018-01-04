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ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde

Ülkede 30 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 250 bin oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:24
ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda  bulunanların sayısı geçen hafta 250 bine yükselerek beklentinin üzerinde  gerçekleşti.  
 
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Aralık ile biten  haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya  kıyasla (247 bin) 3 bin kişi artarak 250 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti  248 bin düzeyindeydi. 
 
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik  maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi artarak 241 bin 750 kişiye, süregelen  işsizlik başvurularının ise 37 bin kişi azalarak 1 milyon 914 bine gerilediği  gösterdi.
 
Ülkede bu sabah açıklanan diğer verilere göre, özel sektör istihdamı  aralıkta 250 bin artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 17:24
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