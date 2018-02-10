Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail uçağı düştü! ABD'den son dakika kararı

Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:37
İsrail uçağı düştü! ABD'den son dakika kararı

ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.

Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:

"İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."

Suriye'nin resmi Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail’in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.

Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada da, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:37
  1. ABD
  2. Jonathan Conricus
  3. f-16

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'de bir hain saldırı daha
    1. İdlib'de bir hain saldırı daha
    2. Burnunuz karakterinizi ele veriyor
    3. OdaTV’den alçak operasyon: Böyle..
    4. Tutuklanma kararında bakın ne vurgusu..
    5. Bu ekmek kanseri önlüyor
    6. İsrail neden Suriye'ye saldırıyor?
    7. ABD, konsolosluk çalışanını Türkiye'ye..
    8. AK Parti'den CHP'yi zora sokacak rapor
    9. Bakan Albayrak: O risk sıfıra iniyor
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. Hükümetten flaş S-400 açıklaması: Bu..
    12. İsrail'in tehdidine İran'dan ilk..
    13. Ürdün: Kuzey bölgemize füze atıldı
    14. Yahudi spekülatör Soros o ülkeye el attı
    15. Myanmar kardinalinden 'etnik temizlik'..
    16. Başbakan Afrin sloganına böyle cevap..
    17. Uzun zamandır tartışılıyordu! Erdoğan..
    18. İsrail'den açıklama: Ağır bedel..
    19. Ajanları manken sandı, gizli bilgileri..
    20. ABD o ismi sessiz sedasız Türkiye'ye..
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’