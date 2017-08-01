Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de inşaat harcamaları beklenmedik şekilde azaldı

Ülkede inşaat harcamaları haziranda yüzde 1,3 geriledi, beklenti yüzde 0,5 artış yönündeydi.

01 Ağustos 2017 Salı 18:30
ABD'de inşaat harcamaları beklenmedik şekilde azaldı

ABD'de inşaat harcamaları haziranda yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 1,3 geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak yaklaşık 1 trilyon 205 milyar dolara geriledi. Son dönemde istikrarsız bir seyir izleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

İnşaat harcamalarının haziranda gerilemesinde kamusal inşaat faaliyetlerine yönelik giderlerin yüzde 5,4 azalması etkili oldu. Özel inşaat harcamaları da yüzde 0,1’lik sınırlı gerilemeyle verideki düşüşe katkı sağladı.

Bu arada, daha önce sabit kaldığı açıklanan mayıs ayı inşaat harcamaları yüzde 0,3 artışa revize edildi. Analistler, inşaat harcamalarının izlediği inişli çıkışlı grafiğin arz eksikliği yaşanan konut sektörünü ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:30
  1. ABD
  2. inşaat harcamaları
  3. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkeme Başkanından küstahlık yapan FETÖ'cüye tepki!
    1. Mahkeme Başkanından küstahlık yapan..
    2. İşte Batı'nın insanlığı! Mültecilere..
    3. 'Kanseri önlüyor'
    4. Baba oğul kaya kartalıyla tilki avlıyor
    5. NATO, Rus jetlerine müdahale etti!
    6. İsrail'e net uyarı: Kimse engel..
    7. Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i..
    8. FETÖ şüphelisinin ByLock'ta..
    9. Balıkesir'de sanayi sitesinde korkutan..
    10. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    11. Ölen dilencinin evinden 72 milyon Irak..
    12. İngiliz enerji şirketi elektrik..
    13. Turkcell Süper Kupa maçını Aydınus..
    14. Koyunlara zarar veren yılkı atları..
    15. Felipe Melo'dan Türkiye açıklaması!..
    16. Kamboçya'da arkadaşının bebeğini çöp..
    17. Beijing Guoan duyurdu! Burak Yılmaz...
    18. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8..
    19. Çığrından çıktı! Su bile vermeyecek
    20. El Kaide liderinin kardeşi Zevahiri..
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor