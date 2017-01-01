ABD'de iki Rus yerleşkesi...

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ABD'de bulunan Maryland ve New York'taki yerleşkeler içerisinde Rus ajanslar olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Amerikan Başkan Barak Obama'nın önceki günkü Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasında, Maryland ve New York'taki yerleşkelerin "istihbarat" amacıyla kullanıldığının tespit edildiğini ve kapatılacağını bildirmesinin ardından yerleşkeler boşaltıldı.

KONAKLAMA TESİSİ ve GOLF KULÜBÜ

Etrafı tel örgülerle çevrili Long Island'taki Rus yerleşkesinin kapatılması emrini takiben Dover Konaklama Grubu CEO'su Butch Yamali yaptığı açıklamada, New York'un Long Island bölgesindeki yerleşkeyi golf klübü veya konaklama tesisleri yapmak için Rus yetkililere teklif vereceğini söyledi.

1913 yılında doğa düşkünü George du Pont Pratt için inşa edilen malikane, 1952'de Sovyetler Birliği döneminde Rus yetkililer tarafından satın alınmıştı.

"RUS DİPLOMATLARIN AİLELERİN TATİL YERİ"

Yerleşkelerin kapatılmasını eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin bu yerlerin "Rus diplomatlar ve aileleri için popüler sayfiye yeri" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Noel ve çocuklarımız için tatil dönemi. Şu an çocukların bu tesislere gitme zamanı. Bahsettikleri iki tesisteki çocuklarımızı atmalarının, büyük bir skandal olduğunu düşünüyorum."