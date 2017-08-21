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ABD'de heykele bombalı saldırı girişimi!

Son günlerde Charlottesville'deki ırkçı eylemlerle gündeme gelen ABD'nin Teksas eyaletinde bir şahıs, konfederasyon subayının heykeline bomba yerleştirirken yakalandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
ABD'de heykele bombalı saldırı girişimi!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde, 25 yaşındaki Andrew Schneck isimli kişi konfederasyon subayına ait heykele bomba yerleştirmeye çalışırken yakalandı.

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALMIŞ

Yetkililer, şahsın daha önce de benzer suçlardan ceza aldığını belirterek, Schneck'in yakalandığını bildirdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
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