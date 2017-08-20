ABD'de heykel savaşları! Bir bir yıkılıyorlar...

Amerikan İç Savaşı’nda köleliği savunan güneylilerin komutanı General Lee heykelinin yıkılması ülkede simge ve sembol savaşı başlattı. ABD’nin Charlottesville kenti Belediye Başkanı Mike Signer, Virginia eyalet meclisi üyelerine, “konfederasyon” heykelinin kaldırılması konusunda belediyeye yetki verilmesi için acil toplantı çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Signer, bağlı olduğu Virginia eyaletinin yasama organına yaptığı çağrıda, “yerel yönetimlere ‘konfederasyon’ anıtlarının kaderlerini kararlaştırma” ve şehrin şiddetle karşı karşıya kalmasının ardından “bazı silah yasalarını askıya alma” konusunda yetkili kılacak yeni yasalar hazırlanması için özel bir oturum düzenlenmesini istedi.

LENİN'İ YIKIN!

ABD’de Seattle Belediye Başkanı Ed Murray kentteki Lenin heykelinin yıkılması için çağrı yaptı. Lenin heykelinin tarihsel adaletsizliğin yanı sıra “nefret ve şiddeti temsil ettiğini” ileri süren Murray, Seattle halkının son günlerde bu konudaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

BAYRAK TASARIMI DEĞİŞİYOR

Güney Dakota’da bulunan Bill Clinton heykelini yıkmak için çağrı yapıldı. Juanita Broaddrick isimli bir kadın ise 1978 yılında Clinton’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Philadephia’da da, eski belediye başkanı ve polis şefi Frank Rizzo’nun heykelinin yıkılması için çağrı yapıldı. Rizzo, görev yaptığı süre boyunca siyahilere karşı olan tutumuyla “ün” kazanmıştı. New York-Manhattan’daki metro istasyonunda kölelik savunucusu Konfederasyon bayrağına benzeyen tasarımların gelen şikayetler sonucu değiştirileceği açıklandı.