ABD'de havalimanında silahlı saldırı: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Saldırının Terminal 2’de meydana geldiği kaydedilirken, polisten yapılan açıklamada saldırganın gözaltında bulunduğu belirtildi. Saldırıyı tek kişinin gerçekleştirdiği ifade edildi.
Bölgeyi kontrol altına alan polis, yara almayan yolcuları olay yerinden tahliye etti. Olay anında havaalanında bulunan eski Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, herkesin kaçtığını paylaştıktan 15 dakika sonra terminaldeki durumun sakin olduğu açıklamasında bulundu.
Dört terminali bulunan Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı, günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.