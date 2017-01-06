ABD'de havalimanında silahlı saldırı: 5 ölü, çok sayıda yaralı

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'de havalimanında silahlı saldırı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 21:26
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Saldırının Terminal 2’de meydana geldiği kaydedilirken, polisten yapılan açıklamada saldırganın gözaltında bulunduğu belirtildi. Saldırıyı tek kişinin gerçekleştirdiği ifade edildi.

​Bölgeyi kontrol altına alan polis, yara almayan yolcuları olay yerinden tahliye etti. ​Olay anında havaalanında bulunan eski Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, herkesin kaçtığını paylaştıktan 15 dakika sonra terminaldeki durumun sakin olduğu açıklamasında bulundu.

Dört terminali bulunan Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı, günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.

 

 
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akıl

aha...... CIAPENTAGON PKK DEAŞ YPG FETOÜST AKIL ABD Ye saldırmış yav A habeer ve ATV izledimve bu yorumda bulundum......

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Salih

Olan islam düşmanlarına olmuştur inşallah, zerre acımam. Beklesinler daha yeni başlıyor, başlarına ne belalar gelecek daha.

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