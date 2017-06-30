Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
Almanya'dan Türkiye için dikkat çeken 'PKK' açıklaması!
Hatay'a 2 top mermisi düştü
ABD'de hastaneye silahlı saldırı!
Et fiyatları ne zaman düşecek?
Üstlerinde 829 sikke ile yakalandılar!
Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!
İSKİ'den açıklama geldi! Her ay ayrı bir zam yapılmış
Her yerde aranıyor! Cübbeli Ahmet Hoca FETÖ'cü demişti...
ABD Savunma Bakanlığı'dan Türk hackera teşekkür
BM'den Kıbrıs açıklaması: Görüşmede...
İslam düşmanlarına öyle bir cevap verdi ki!
Hastadan para isteyen o hastane tazminat ...
Yazın en çok zehirleyen yiyecekler
Sırtlandan sıra dışı kaçış taktiği!
Gideceği sordu cevabı duyunca polis çağırdı!
Çöl sıcakları geldi! İşte kritik uyarılar...
PYD Türkiye'ye saldırdı!
8 terörist 146 kilo patlayıcıyla birlikte yakalandı!
Mahkemede timsah gözyaşları: Karımı çok...
ABD'de hastaneye silahlı saldırı!
ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu, polisin saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi.
30 Haziran 2017 Cuma 23:02
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 23:02
abd
hastane
silahlı saldırı
Amerika Haberleri
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Aktüel
Oğlumu 80 milyon kalbine gömdü
Gündem
Afrin’e müdahale an meselesi
Aktüel
Direksiyonda telefonla konuşmayı seviyoruz
Aktüel
Yıpranan Kur’an’ları onarıyor
Aktüel
Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur’an öğretiyor
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
FETÖ dâvâları nasıl gidiyor?
Ahmet Gülümseyen
Bayan ve kadını güreştirme rekoru CHP’de!..
Ahmet Varol
Ablukaya kimler destek veriyor?
Ali Karahasanoğlu
Bu duaya amin der misin Dumanlı?
Av. Yaşar Baş
Artık yeter
Hüseyin Öztürk
CHP toplumsal barışın önündeki tek engeldir
Kenan Alpay
‘Yüce Türk Adaleti’nin Tartışılamaz Kılınan İtibarı
Mahmud Sami
İhanet Üssü
Mehtap Yılmaz
Elde var tezek, Kılıçdaroğlu!
Merve Kavakçı
Mecburiyet
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Hıristiyanlığın Vatikan’ı Papa’sı varken; Müslümanlar niçin Halifesini beklemesin?
Şevki Yılmaz
“Saldım Çayıra, Mevlam Kayıra”(!)
Süleyman Önsay
Ömür orucunu bozmayalım
Vehbi Kara
Vatan Toprağı Satılır Mı?
Yavuz Bahadıroğlu
Nasıl insanlardık?
Son Eklenen Haberler
Almanya'dan Türkiye için dikkat çeken..
Hatay'a 2 top mermisi düştü
ABD'de hastaneye silahlı saldırı!
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Yanlış..
Et fiyatları ne zaman düşecek?
Üstlerinde 829 sikke ile yakalandılar!
Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
CHP'li provokatör tutuklandı!
Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!
İSKİ'den açıklama geldi! Her ay ayrı..
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik açıklama:..
Vatandaş şaşkın: Akaryakıta indirim,..
"Kanıtlayacak bir sürü belge var,..
Dünyayı saran sapkın uygulamaya..
CHP'ye anket şoku! Hezimete uğrayabilir
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Tatil cennetini alevler sardı
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13..
Gaziantep’te terör operasyonları hız..
Şanlıurfa'da fezi kaza!
Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen yandı
Katar krizinde flaş iddia! Üs kuruyorlar
Büyük sır! Türkiye'de bulundu
Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var mı sorusuna bakın ne cevap verdi ?