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ABD'de hastaneye silahlı saldırı!

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu, polisin saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 23:02
ABD'de hastaneye silahlı saldırı!

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 23:02
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