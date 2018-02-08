ABD'de hamile kadını acımasızca tekmelediler!

HAMİLE KADINI TEKMELEDİLER

19 yaşındaki kurban merdivenlerden aşağı inerken cep telefonunu almak isteyen iki hırsız ile yüz yüze geldi. 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen iki saldırgan telefonu aldıktan sonra yere düşen hamile kadını bir süre tekmeledi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Talihsiz kadının 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Vücudunda morluklar oluşan kadın saldırıyı hafif şekilde atlatırken hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kadının soyulduğu binanın yaşadığı yer olduğu açıklandı. Kadının komşusu "Kendinizi kendi binanızın içinde güvende hissetmemenize korkunç" diye konuştu.