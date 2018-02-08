ABD'de hamile kadını acımasızca tekmelediler!
Amerika'da iki kadın soyguncu, hamile kadının cep telefonunu gasp ettikten sonra yere düşen kurbanı uzun süre tekmeledi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri büyük tepki çekti.08 Şubat 2018 Perşembe 13:42
HAMİLE KADINI TEKMELEDİLER
19 yaşındaki kurban merdivenlerden aşağı inerken cep telefonunu almak isteyen iki hırsız ile yüz yüze geldi. 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen iki saldırgan telefonu aldıktan sonra yere düşen hamile kadını bir süre tekmeledi.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
Talihsiz kadının 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Vücudunda morluklar oluşan kadın saldırıyı hafif şekilde atlatırken hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kadının soyulduğu binanın yaşadığı yer olduğu açıklandı. Kadının komşusu "Kendinizi kendi binanızın içinde güvende hissetmemenize korkunç" diye konuştu.
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