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ABD'de 'göçmenler teröristtir' raporu

Amerika’da göçmenlerin çoğunun terör suçu işlediğine ilişkin istatistikler paylaşıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:25
ABD'de 'göçmenler teröristtir' raporu

Ani News'in haberine göre Amerika'da yayımlanan bir rapora göre istatistikler, ülkede son on beş yılda uluslararası terörizm suçundan hükümlü kişilerin çoğunluğunun yabancı ülkelerde doğduklarını belirledi.

TRUMP'TAN DETSEK TWEETİ

Başkan Donald Trump ise twitter hesabından raporun "terörle alakalı suçlardan hüküm giymiş her dört kişiden neredeyse üçünün yabancı doğumlu” olduğunu yazdı ve ekledi: "Amerika'yı güvende tutmalıyız, buna rastgele zincirleme göçü ve kura sistemini kaldırmak ve liyakat bazlı sisteme geçmek de dahil.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Yurtiçi güvenlik ve adalet bakanlığı tarafından toplanan verilerle ilgili Beyaz Saray'dan duyurulan özet bilgide ise, “Bu rapor tekrar halihazırdaki göç sistemimizin ulusal güvenliğimizi tehlikeye attığını gösteriyor” denildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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