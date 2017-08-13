Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de flaş darbe iddiası! Bazı unsurlar Trump'ı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı, eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, "Beyaz Saray'daki bazı unsurlar Trump’ı 'göndermeye' çalışıyor" dedi.

13 Ağustos 2017 Pazar 20:13
ABD'de flaş darbe iddiası! Bazı unsurlar Trump'ı...

ABD'nin ABC kanalına açıklamalarda bulunan Scaramucci, Başkan Trump'ın etrafında çok az "sadık" çalışanın olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray'da İletişim Direktörlüğü görevine getirildikten sadece 10 gün sonra görevinden alınan Scaramucci, "Washington'da, özellikle de Beyaz Saray'da Başkanla aynı ajandayı takip etmeyen ve farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var." dedi.

Başkan Trump'a karşı çalışan kişilerin isimlerini paylaşmak istemeyen Scaramucci, "Washington'da Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil ve bazıları onu oradan çıkarma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 20:13
  1. trump
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çekirdekçi teyze kazada hayatını kaybetti
    1. Çekirdekçi teyze kazada hayatını..
    2. ABD'de flaş darbe iddiası! Bazı..
    3. Bilanço artıyor: En az 46 ölü
    4. Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını..
    5. Dünya savaşa hazırlanıyor!
    6. Navaz Şerif sessizliğini bozdu: Kalem..
    7. Gezi'yi kışkırtan 'Beyaz Türkler'den..
    8. Kuzey Irak'ta 2 ABD askeri öldü
    9. Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı..
    10. Barzani'ye büyük şok! El koydular
    11. Galatasaray'ın yeni transferi..
    12. Kılıçdaroğlu'na tepki: Sneijder'in..
    13. Bahçeli'den çok sert açıklama: Bir..
    14. Erdoğan: Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın
    15. Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin ki...
    16. Erdoğan: Bildirin, hemen kapının önüne..
    17. Şehit Kaymakamın kardeşi dilekçe..
    18. Operasyonda dikkat çeken detay!
    19. Trabzon ayakta! Asker ve polis..
    20. 9'dan fazla ülke Türkiye'nin kapısını..
    ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...