ABD'de felaket üstüne felaket! Bu kez 'soğuk hava bombası' vurdu

ABD, son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyor. Soğuk hava kütlesinin okyanus üzerindeki sıcak su akıntısı ile ani çarpışması sonucu oluşan ''Bombogenesis'', ABD'nin birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getirdi.

Ülkede özellikle doğu kıyıları ile kuzeydoğu bölgesinde etkisini gösteren aşırı soğuk havanın en az 16 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Mars'tan daha soğuk olacak!

Uzmanlar, ülkenin kuzeydoğusunun hafta sonunda Mars'tan daha soğuk olacağı uyarısında bulundu.

Ülke çapında yaklaşık 2700 uçuş iptal edildi, bazı eyaletlerde eğitime ara verildi. Aşırı soğukların etkisi altındaki bölgelerde, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden, güneydoğusundaki Florida'ya kadar doğu kıyısındaki bazı eyaletlerde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdığı bildirildi.

Niagara Şelalesi dondu

ABD ile Kanada sınırında yer alan ünlü Niagara Şelalesi'nin bazı bölümlerinin de donmasına neden olan aşırı soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Aşırı soğuklara, perşembe günü doğu kesimleri etkileyecek yeni bir fırtınanın da ekleneceği açıklandı.

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington'da etkili olan ağır kış şartları nedeniyle federal ofisler bugün 2 saat geç açılacak.