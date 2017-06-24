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ABD'de F-16 kaza yaptı!

ABD'de, Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 gösteri uçağı iniş sırasında kaza yaptı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 00:11
ABD'de F-16 kaza yaptı!

Polis yetkilileri, ABD Hava Kuvvetleri akrobasi takımından bir F-16 uçağının Dayton Uluslararası Havalimanında, yoğun sis nedeniyle iniş sırasında kaza yaptığını ve ters döndüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan iki pilotun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaza yapan uçağın Dayton'da cumartesi günü yapılacak yıllık hava gösterisinden önce deneme uçuşu yaptığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:11
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