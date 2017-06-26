ABD'de Evini kaz sürüsü basan aile ne yapacağını şaşırdı

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Smythe ailesi eve döndüklerinde şaşakaldı. Yaklaşık 10 senedir bu evde ikamet eden aileyi kendi evlerinde ilk defa başka bir aile karşıladı.

Smythe ailesi dışarıda iken bahçe kapısından eve giren kazlar aileyi salonun ortasında karşıladı. Bir anda evinin içinde 9 kazı gören aile ne yapacağını şaşırdı ancak daha sonra durumu gülümseyerek karşıladı ve bu anın fotoğraflarını çekti.