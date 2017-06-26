Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de Evini kaz sürüsü basan aile ne yapacağını şaşırdı

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Smythe ailesi eve döndüklerinde şaşakaldı. Yaklaşık 10 senedir bu evde ikamet eden aileyi kendi evlerinde ilk defa başka bir aile karşıladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:02
ABD'de Evini kaz sürüsü basan aile ne yapacağını şaşırdı

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Smythe ailesi eve döndüklerinde şaşakaldı. Yaklaşık 10 senedir bu evde ikamet eden aileyi kendi evlerinde ilk defa başka bir aile karşıladı.

Smythe ailesi dışarıda iken bahçe kapısından eve giren kazlar aileyi salonun ortasında karşıladı. Bir anda evinin içinde 9 kazı gören aile ne yapacağını şaşırdı ancak daha sonra durumu gülümseyerek karşıladı ve bu anın fotoğraflarını çekti.

Smythelerin evinden kareler.
Smythelerin evinden kareler.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:02
  1. Oregon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD mahkemesinden 'seyahat yasağı' kararı
    1. ABD mahkemesinden 'seyahat yasağı'..
    2. Burak Yılmaz'a şok!
    3. Diyarbakır'ı karıştıran iddia asılsız..
    4. Şaşırtan sonuç! En fazla doğalgaz bu..
    5. 103 kilo zehir ile Türkiye'ye giriş..
    6. İstanbul'da feci kaza: E-5 kilitlendi!..
    7. Başvurana 3 ay içinde 3 bin 407 TL
    8. Vatandaş isyan etti! Arabayı durdurup...
    9. 'Şükür Bayramı'nı nasıl 'Şeker..
    10. Kemal Kıılıçdaroğlu'na 'bozkurt' ayarı
    11. 2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması
    12. Altıntop sürprizi! Kulübü açıkladı
    13. Borsa İstanbul ilk yarıyı lider..
    14. Meteoroloji'den Aydınlılara uyarı:..
    15. May'den İngiltere'deki AB..
    16. Messi'nin başı vergi ile dertte
    17. Eyüp'te 3 yaşındaki kızı rehin alan..
    18. Başbakan Yıldırım: Savunma değil,..
    19. Kutsal mekanlarda bayram trafiği
    20. Adana Demirspor'dan 3 yıllık sözleşme!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…