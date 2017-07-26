ABD'de Cumhuriyetçilerin ilk sağlık yasa tasarısı kabul edilmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bütün gücüyle iptal etmeye çalıştığı bir önceki başkan Obama'nın sağlık sistemi Obamacare, Senato'da oylanmaya başladı.

Cumhuriyetçiler'in sunduğu ilk yasa tasarısı, aleyhte oy veren senatörler nedeniyle başarısız oldu. Oylamada 60 oya ihtiyacı olan tasarı 57 hayır oyuna karşı 43 evet oyu alarak kabul edilmedi.

100 sandalyeli Senatoda 52 temsilcisi olan Cumhuriyetçi Parti'den dokuz senatör aleyhte oy verdi.

Yaklaşık bir hafta boyunca Cumhuriyetçi senatörlerin bazı değişikliklerle yeni tasarıları oylamaya sunmaları ve mevcut sağlık reformu Obamacare'in iptali ve değiştirilmesi için girişimlerde bulunması bekleniyor.

ABD Senatosu, dün yapılan oylamada Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını 51'e karşı 50 oyla kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, hararetli bir şekilde yeni sağlık reformu çıkarmak istiyor. Obamacare'in iptali, Trump'ın seçim vaatlerinden biriydi.