ABD'de Çin konsolosluğuna silahlı saldırı

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Çin konsolosluğu binasına ateş açan bir adam daha sonra kendi arabasının yanında intihar etti.

Polisin açıklamasına göre Sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadı. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden Michael Lopez saldırının konsolosluk açık değilken gerçekleştiği bilgisini verdi. Lopez'e göre konsolosluk binasına çok kez ateş edildiği de gelen bilgiler arasında.

Çin Konsolosluğu ise olayın son derece endişe verici olduğunu belirtti ve ABD yetkililerinden binanın ve binada çalışan diplomatların güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çin, açıklamasına olayın tüm yönleriyle derinlemesine açığa çıkarılmasını da istedi.

Yetkililer saldırganın kimliğini henüz belirleyemezken, Çin'in devlet kontrolündeki haber ajansı Zinhua saldırganın Asya görünümlü ve 60'lı yaşlarında olduğunu iddia etti. Çin basınına göre saldırgan 17 el ateş ederken, konsolosluk binasının ön cephesinde ve pencerelerinde mermi izleri görüldü.

2011 yılında da Çin asıllı bir ABD vatandaşı aynı binaya ateş ettiği için polis tarafından tutuklanmış ve o olayda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştı.

Kaynak: Habertürk