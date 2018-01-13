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ABD'de büyük panik! Balistik füze saldırısı

ABD'nin Hawaii eyaletinde bölge halkına 'acil' koduyla bildirilen balistik füze alarmı büyük paniğe sebep oldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:26
ABD'de büyük panik! Balistik füze saldırısı

İHA-Yaklaşık 40 dakika sonra uyarı mesajının yanlışlıkla atıldığı anlaşıldı. Resmi makamlar da Hawaii'ye karşı bir füze tehdidi olmadığını, uyarının bir hata sonucu gönderildiğini açıkladı.


ABD'nin Hawaii eyaletinde yayın yapan televizyonlarda balistik füze saldırısı mesajı 'acil' olarak verildi. Bir tatbikat çalışması olan yayın, yanlışlıkla gerçek gibi yayınlandı.

Bölge halkı 38 dakika boyunca saldırının gerçek olduğunu zannederek panikledi. Alarm skandalı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar kısa sürede olayla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.


RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza, vatandaşların balistik füze saldırısı için telefonlarına mesajla uyarı geldiklerinin iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.

ABD Ordusu Pasifik Komutanlığı da, Hawaii'ye karşı bir füze tehdidi olmadığını, uyarının bir hata sonucu gönderildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 23:26
  1. ABD
  2. Hawaii eyaleti
  3. balistik füze
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