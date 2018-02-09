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ABD'de bir şok daha...

ABD’de federal hükümet, bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:50
ABD'de bir şok daha...

ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

20 Ocak'ta ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapanmıştı. Federal hükümet en son 2013'te kapanmış, 24 milyar dolara mal olmuştu.

Hükümetin kapanmasından kısa bir süre sonra ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, 2 yıllık bütçe teklifi üzerinde anlaşmaya vardı. Bütçe tasarısı Kongre'deki oylamanın ardından Beyaz Saray'a gönderildi. Beyaz Saray'ın bütçeyi onaylaması durumunda ABD'de federal hükümet yeniden açılacak.

ABD Kongresi uzun süredir 2 yıllık bütçe konusunda anlaşmaya varamıyor ve hükümetin kapanmaması için geçici bütçe tasarıları çıkarıyordu.

ABD'DE HÜKÜMETİN RESMEN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Müzakarelerin tıkanmasına gerekçe olarak, ABD'ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtilmişti.

Böylece ABD taraifinde ilk kez, hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı partinin ağırlığı olduğu bir dönemde federal hükümet kapanmış oldu.

Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.

ABD'deki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanır" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri durur.

HANGİ HİZMETLER MUAF?

Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çalışanları "temel hizmetler", "temel olmayan hizmetler" olarak ikiye ayırılıyor. 1995 yılında bu kategorilerin isimlendirilmesi, insanları incitici bulunduğu için "muaf" ve "muaf olmayan" olarak değiştirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:50
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  2. federal hükümet
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