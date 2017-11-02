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ABD'de bir saldırı daha: 2 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir süpermarkette silahla ateş açılması nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:42
ABD'de bir saldırı daha: 2 ölü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Thornton kentinde bir süpermarkette açılan ateş sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Thornton Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte ülkenin en büyük süpermarketler zincirinden birine ait mağazada silahla ateş açıldı.

Polis, olayda en az iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgeyi güvenlik çemberine alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis, saldırganın "aktif" halde olmadığını bildirdi.

Thornton polisi, görgü tanıklarını bilgi vermek üzere süpermarket otoparkındaki ekiplerle temasa geçmelerini istedi.

Denver'a yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki Thornton'da yaklaşık 136 bin kişi yaşıyor.

AA

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:42
  1. ABD
  2. silahlı saldırı
  3. ÖLÜLER VAR
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