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ABD'de bir panik daha... Korkuya kapıldılar

Amerika Birleşik Devletleri’ne giden bir uçağa bomba kargo verilmesi konusu endişeleri artırdı.

23 Ocak 2018 Salı 17:58
ABD'de bir panik daha... Korkuya kapıldılar

TSA Yöneticisi David Pekoske tarafından hava kargolarına daha sıkı inceleme yapılması emri verildi. Ay başından itibaren, Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere beş İslam ülkesindeki tüm yükler, havaalanlarının yeni incelemelerine tabi olacak.

TSA yetkilisi, “Bu ülkeler, ‘terörist grupların’ havacılıkla saldırmak için ortaya koyduğu eğilimlerinden ötürü seçildi.

Geçen yıl, bu ülkeler bir cep telefonundan daha büyük elektronik eşyanın yolcu kabininde taşınması yasağına tabi olan ülkelerdendi.

Pekoske, “Belirli taşıyıcıları Birleşik Devletlere bağlı hava kargosunda hem yolcu hem de kargo uçaklarını kapsayan ek güvenlik önlemleri uygulamak üzere gereken yeni bilgileri temel alan sıkı güvenlik gereksinimlerini yerine getirme talimatı verdim” dedi.

ABD’ye hizmet veren yedi havalimanı şimdi Hava Kargo İlerleme Tarama protokollerine uymak zorundalar.

TSA altı havayolunun tüm yeni gereksinimleri karşıladığını bildirdi.

Yeni düzenlenen yönetmeliğe dahil olanlar arasında Mısır’daki Kahire Uluslararası Havaalanı, Ürdün’deki Kraliçe Alia Uluslararası Havaalanı, Kral Abdul-Aziz Uluslararası Havaalanı ve Suudi Arabistan’daki Kral Khalid Uluslararası Havaalanı ile Katar’daki Doha Uluslararası Havaalanı’nın yanı sıra BAE Uluslararası Havalimanı, Dubai Uluslararası Havaalanı ve Abu Dhabi yer alıyor.

Taşıyıcıların bir paketin nereden gönderildiğini, kimin gönderdiğini, nereye gittiğini ve içeriğini ayrıntılarıyla belirtmesi gerektiği kaydedildi.

Bir TSA yetkilisi, “Bu, anormallikleri izlememize yardımcı oluyor” diye konuştu.

Yetkililer tarafından verilen bir örnekte, ‘ABD’de şu anda beş ülkeden birinden 100 dolarlık bir yazıcı gönderen 500 dolar harcayan biri vardı. Böyle bir paket muhtemelen daha ileri incelemeleri gerektirir’ denildi.

Bir TSA yetkilisi “Şu anda her şey tarandı, ancak zamanında bu düzlemde olan her şey hakkında ileri bilgi sahibi olduğumuz açısından, burada gerçekten yeni olan bu” dedi.

Bu emir uyarınca, TSA ve CBP artık hava taşımacısının bayraklı kargoların ikinci denetimlerinin yapılmasını isteyebilir.

TSA yetkililerinin acil durum emri kapsamında değerlendirilen bazı tarama ekipmanları tarafından kolaylıkla tespit edilemeyen bir dizüstü bilgisayar gibi büyük bir kişisel elektronik cihazda gizlenmiş bir bomba hakkındaki endişesi devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ’in böyle bir cihazı yapma fikri, dizüstü bilgisayar yasağına neden olmuş ve ABD’ye doğrudan uçuş yapan yabancı havaalanlarında iki aşamalı bir güvenlik artışına neden olmuştu.

Başkan ABD’ye giden tüm hava ve karayollarını bu kurallara tabi tutmayı düşünüyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:58
  1. TSA
  2. Kral Abdul-Aziz
  3. ABD
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