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ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

11 Temmuz 2017 Salı 05:43
ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü

Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

Banks, ilk belirlemelere göre, uçakta bulunan 9 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini ifade etti.

KAZANIN NEDENİ PAYLAŞILMADI

Olayla ilgili şu ana kadar yapılan açıklamalarda, uçuş ile kazanın nedeni konusunda bilgi verilmedi.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 05:43
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