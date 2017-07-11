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ABD’de askeri uçak düştü!

ABD’nin Mississippi eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

11 Temmuz 2017 Salı 14:43
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 14:43
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