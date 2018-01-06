ABD’de aşırı soğuklar 22 kişinin ölümüne neden oldu
ABD’nin doğusunu etkisini altına alan aşırı soğuklar 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.06 Ocak 2018 Cumartesi 21:30
ABD’nin doğu kıyısında aşırı soğuklar etkisini halen koruyor. Yetkililer, Richmond ve Virginia başta olmak üzere doğu kıyısında aşırı soğuklar nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD’nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı.