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ABD'de artık o bilgiler devlet sırrı...

ABD’de şeffaflık gereği nükleer silahlarla ilgili paylaşılan bilgiler artık devlet sırrı muamalesi görecek. ABD, nükleer silahların ne kadar güvenli kullanıldığı, korunduğu ve bakımıyla ilgili bilgilere ‘gizlilik’ kararı getirdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:13
ABD'de artık o bilgiler devlet sırrı...

Bu adımın, ‘düşmana ABD nükleer silahlarının zayıf noktaları hakkında fazla bilgi vermemek’ için atıldığı ileri sürüldü. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Greg Hicks, gizlilik kararının bir ihtiyaç olduğunu savunarak “Gizlilik seviyesinden memnunuz” dedi.

ABD Bilimadamları Federasyonu’ndan Steven Aftergood, "Askerler sanki gizlenecek bir şeyleri varmış gibi davranıyor ve bu ulusal güvenlik sırrı değil” değerlendirmesinde bulundu. Aftergood, “Nükleer silah teknolojileri alanındaki sırların korunması gerektiği açık. Ama nükleer silahlara yönelik ihmalkarlık veya yanlış muamele toplumdan saklanmamalı” dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:13
  1. ABD
  2. Greg Hicks
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