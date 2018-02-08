ABD'de Münbiç'te tutuştu...İlk kez görüntülendiler!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Afrin’le birlikte Münbiç’in de terörden arındırılacağı yönünde verdiği kararlılık mesajları sonrası harekete geçti. Amerikalılar, işgal altında tuttukları Münbiç ile Fırat Kalkanı’nın birleştiği yerde hem devriye geziyor hem de PKK’lılarla birlikte sınır nöbeti tutuyor. Münbiç’in batısında yer alan ve Mehmetçik ile ÖSO’nun Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada bulunan Seyyade, Aseliyye, Muhsine, El Farat, Um Meadise, Şeyh Yahya ve Cübbel Arus köylerinde sürekli devriye gezen ABD askerleri, Dandaniye ve Seyyade köylerinde ise PKK’lı teröristlerle birlikte 24 saat nöbete başladı. Yeni Şafak, TSK ve ÖSO birliklerine bir buçuk kilometre mesafede nöbet tutan ABD askerlerinin skandal görüntülerine ulaştı.

300 ASKER, 3 KARARGÂH

Beyaz Saray, 2016 yılı eylül ayında “PKK-PYD Münbiç’ten çekilecek” sözüne rağmen terör cephesini tahkim etmeyi sürdürdü. PKK saflarında ölen ‘Ebu Leyla’ kod adlı terörist adına Münbiç’te bir de ‘eğitim kampı’ kuran ABD, geçen sürede bu kampta 2 binden fazla teröristi eğitti. Münbiç sınırları içerisinde 3 ayrı askeri karargâh inşa eden Pentagon’un Tışrin Barajı bölgesinde de en az 300 askeri ve bir de üssü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Ankara’da birçok yetkilinin Münbiç’e dair sözleri sonrası panikleyen ABD’liler, bu açıklamalarla eşzamanlı şekilde Tışrin’den çıkarak sınır hattına yöneldi. Coniler, Fırat Kalkanı bölgesi sınırına gelip sıcak noktalara yerleşti. Yeni Şafak’a bilgi veren bölge kaynakları, PKK noktalarında teröristlerle ortaklaşa nöbet tutan ABD askeri sayısının 80’i aştığını belirtiyor. (Yeni Şafak)