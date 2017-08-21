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ABD'de ağır bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

"ABD'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen Chicago'da hafta sonunda düzenlenen silahlı saldırı olaylarında 8 kişi ölürken 54 kişi de yaralandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:07
ABD'de ağır bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Chicago polisi, kentte cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar yaşanan silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan farklı olaylarda 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Chicago'da, bu yıl silahlı saldırılarda toplam 422 kişi öldürüldü, 2 bin 13 kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:07
  1. abd
  2. silahlı saldırı
  3. Chicago polisi
  • hrnhrn1 sa önce
    Wow şok şok ,tüh yazık olmuş,MEVLİD OKUTALIM ,
  • ihsanihsan2 sa önce
    iç savaş başlar inşallah yıkılır giderler zalimler
  • TurkogluTurkoglu2 sa önce
    Allahindan bul abd ilahi adalet var yaptıkları kimsenin yanına kalmaz rabbime şükürler olsun
  • Hak yolu yolumuzHak yolu yolumuz2 sa önce
    Teröriat ülkenin terörist halkı
Bugünkü Akit

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