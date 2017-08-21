ABD'de ağır bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Chicago polisi, kentte cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar yaşanan silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan farklı olaylarda 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Chicago'da, bu yıl silahlı saldırılarda toplam 422 kişi öldürüldü, 2 bin 13 kişi de yaralandı.