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Amerika’da 2040’da ikinci büyük din İslam olacak

Amerikalı Müslümanlar 2040 yılında ülkedeki ikinci büyük dini toplum olacaklar.

07 Ocak 2018 Pazar 03:33
Amerika’da 2040’da ikinci büyük din İslam olacak

Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Müslüman Amerikalıların şu an için nüfusun yaklaşık yüzde 1.1’ini oluşturduğu vurgulanırken, Müslüman nüfusun istikrarlı bir şekilde büyüdüğü ve gelecekte Yahudileri, ülkenin en büyük ikinci dini grubunun dışına çıkaracağı belirtiliyor.

Araştırmaya göre, 2017’de ABD’de yaşayan her yaştan yaklaşık 3.45 milyon Müslüman olduğu hesaplanırken, Müslümanlar arasındaki doğum oranının diğer dini gruplara göre oldukça yüksek olduğu vurgulanırken, gerek göçler gerekse doğumlar ile 2050 yılında Amerikalı Müslüman nüfusun Amerikalıların yüzde 2.1’i olarak 8.1 milyona ulaşması öngörülüyor.

Amerikan Müslümanlarının hızlı büyüme oranına rağmen, Hristiyan nüfus, ülkenin yüzde 70.6’sını temsil ediyor. Yahudiler ve Müslümanlar nüfusun yüzde 5.9’unu oluşturuyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 03:33
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